Braida: Beşiktaş’ı reddettim

Avrupa'nın çeşitli takımlarında sportif direktörlük yapan Ariedo Braida, Beşiktaş ile ilgili konuştu. Braida, Beşiktaş'ın kendisine yöneticilik pozisyonu için teklif sunduğunu ama reddettiğini açıkladı. Kariyerinde daha önce Monza, Udinese, Milan, Sampdoria ve Barcelona'da sportif diretörlük görevlerini yürüten 75 yaşındaki Braida, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Aileme yakın olmam gerekiyordu. Bu nedenle Cremonese'ye gelmeyi seçtim. Sadece Beşiktaş değil, Ukrayna'dan da teklif aldım" diye konuştu.
Avrupa'nın çeşitli takımlarında sportif direktörlük yapan Ariedo Braida, Beşiktaş ile ilgili konuştu. Braida, Beşiktaş'ın kendisine yöneticilik pozisyonu için teklif sunduğunu ama reddettiğini açıkladı. Kariyerinde daha önce Monza, Udinese, Milan, Sampdoria ve Barcelona'da sportif diretörlük görevlerini yürüten 75 yaşındaki Braida, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Aileme yakın olmam gerekiyordu. Bu nedenle Cremonese'ye gelmeyi seçtim. Sadece Beşiktaş değil, Ukrayna'dan da teklif aldım" diye konuştu.