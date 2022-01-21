Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Ajdin Hasic kararı! Kiralanacak...

Beşiktaş'tan Ajdin Hasic kararı! Kiralanacak...

Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic ile ilgili karar verildi. Boşnak yıldız, sakatlığını atlatırken teknik heyet ile yapılan görüşmeler kiralanmasına karar verildi. Genç oyuncu için 2-3 kulübün devrede olduğu belirtilirken yönetimin kararına göre transferin netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 10:15 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 10:15
Beşiktaş'tan Ajdin Hasic kararı! Kiralanacak...
Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic ile ilgili karar verildi. Boşnak yıldız, sakatlığını atlatırken teknik heyet ile yapılan görüşmeler kiralanmasına karar verildi. Genç oyuncu için 2-3 kulübün devrede olduğu belirtilirken yönetimin kararına göre transferin netlik kazanması bekleniyor.
DİĞER
Son dakika: Galatasaray taraftarından yönetim istifa tezahüratları! Fatih Terim’e görülmemiş destek…
21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10'u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor