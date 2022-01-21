BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı Beşiktaş değerlendirmesi! O isimlere ateş püskürdü

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ HAVAYA GİRİYOR Beşiktaş için çok zor bitecek gibi gözüken sezonda her şey yoluna girmeye başladı. Önder Karaveli ve teknik heyeti, önemli dokunuşlarla takımı ayağa kaldırmayı başardı. Çok kaliteli isimlerden oluşan siyah-beyazlı futbolcuların da son maçlardaki arzu ve isteği ve taraftarları da çok mutlu etti. Beşiktaş yeniden kazanma alışkanlığını kazanıyor. Tabii Necip, Ersin, Rıdvan, Emirhan gibi öz kaynaktan çıkan oyuncuların da artık takımın bir parçası olması kulübün geleceği için çok önemli...

Artık alt yaş kategorilerinde forma giyen gençlerin ümitleri çok daha arttı. Onların da yolu artık çok açık... Tabii bunun yanı sıra takıma fayda sağlamayan isimleri de göz ardı etmememiz gerek... Lens, Ljajic, Douglas belli ki hayatlarından çok memnunlar... Bu isimlere 'ekmek elden su gölden' misali Beşiktaş'ın kasasından büyük paralar ödeniyor. Bir önceki yönetimin kazıkları olan bu futbolcular için Başkan Çebi ve yönetiminin bu konuda yapacağı bir şey yok ama yine de şartlar zorlanıp 'zararın neresinden döneriz kardır' mantığıyla bu oyuncuların kulüple ilişiği kesilmelidir.