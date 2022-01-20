Taraftarın gözbebeği

Karagümrük mücadelesinde yaptığı kritik kurtarışlarla 3 puanın alınmasında önemli rol oynayan Ersin, taraftarların sevgilisi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 21 yaşındaki eldiven için övgü dolu yorumlar yapıyor. Yönetim, Ersin'in 2023'te bitecek sözleşmesini daha da uzatmak amacında.
Karagümrük mücadelesinde yaptığı kritik kurtarışlarla 3 puanın alınmasında önemli rol oynayan Ersin, taraftarların sevgilisi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 21 yaşındaki eldiven için övgü dolu yorumlar yapıyor. Yönetim, Ersin'in 2023'te bitecek sözleşmesini daha da uzatmak amacında.