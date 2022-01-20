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Taraftarın gözbebeği

Karagümrük mücadelesinde yaptığı kritik kurtarışlarla 3 puanın alınmasında önemli rol oynayan Ersin, taraftarların sevgilisi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 21 yaşındaki eldiven için övgü dolu yorumlar yapıyor. Yönetim, Ersin'in 2023'te bitecek sözleşmesini daha da uzatmak amacında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Taraftarın gözbebeği
Karagümrük mücadelesinde yaptığı kritik kurtarışlarla 3 puanın alınmasında önemli rol oynayan Ersin, taraftarların sevgilisi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 21 yaşındaki eldiven için övgü dolu yorumlar yapıyor. Yönetim, Ersin'in 2023'te bitecek sözleşmesini daha da uzatmak amacında.
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