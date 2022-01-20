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Milli araya moralli girelim

Siyah-beyazlılar, Malatya’yı deplasmanda yenerek milli maç arası haftasına moralli girmeyi hedefliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Milli araya moralli girelim
Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda oynanacak Yeni Malatyaspor maçına çevrilmiş durumda. Cumartesi günü ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Malatya karşısında kazanarak milli araya moralli girmek isteyen teknik direktör Önder Karaveli'nin ekibi, ardından lige verilecek olan arayı iyi değerlendirmek istiyor. Siyahbeyazlılar, özellikle fizik gücünü yükseltecek kondisyon antrenmanlarına ağırlık verecek. Son haftalarda maçların ilk 60 dakikalık bölümünde iyi oynamasına karşın son periyotta oyundan düşen Beşiktaş'ta, teknik direktör Önder Karaveli, bu soruna çözümü lige verilecek arada bulacaklarını ifade etmişti.
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