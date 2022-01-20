Ljajic çıkmazı

Ljajic Beşiktaş'tan ayrılması durumunda yarım dönem için alacağı olan 1.6 milyon euronun 800 bin euro'sunu talep etti. Maaşının geri kalan 500 bin euro'sunu Başakşehir'den alabileceğini söyledi. Ljajic 300 bin euro'yu da Beşiktaş'ta bırakacağını bildirdi. Yönetim bu teklifi kabul etmedi. Başakşehir de transferi askıya aldı.
Ljajic Beşiktaş'tan ayrılması durumunda yarım dönem için alacağı olan 1.6 milyon euronun 800 bin euro'sunu talep etti. Maaşının geri kalan 500 bin euro'sunu Başakşehir'den alabileceğini söyledi. Ljajic 300 bin euro'yu da Beşiktaş'ta bırakacağını bildirdi. Yönetim bu teklifi kabul etmedi. Başakşehir de transferi askıya aldı.