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Kartal’da yüzler gülüyor

Süper Lig'in ilk yarısında oldukça kötü bir performans sergileyen ve teknik direktör değişimine giden Beşiktaş'ta işler yoluna girdi. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle puanını 35’e çıkartan siyah-beyazlılar, 15 hafta sonra üst üste iki maç kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Kartal’da yüzler gülüyor
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Karagümrük deplasmanından Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 galip ayrılan ve puanını 35 yapan Beşiktaş'ta alınan üç puan yüzleri güldürdü. Gaziantep'i yine Batshuayi'nin golüyle 1-0 yenen Beşiktaş, tam 15 hafta sonra üst üste kazanmanın sevincini yaşadı. Sezonun 3. haftasında Karagümrük karşısında alınan galibiyetin ardından Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u yenerek 3 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı karşılaşmalarda üst üste kazanmayı unutmuştu. 8 deplasman mücadelesinde kazanamayan ve bu periyotta 5 yenilgi, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda yenerek 122 gün sonra dış sahada kazanmayı başardı.

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