Kartal’da yüzler gülüyor

Karagümrük deplasmanından Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 galip ayrılan ve puanını 35 yapan Beşiktaş'ta alınan üç puan yüzleri güldürdü. Gaziantep'i yine Batshuayi'nin golüyle 1-0 yenen Beşiktaş, tam 15 hafta sonra üst üste kazanmanın sevincini yaşadı. Sezonun 3. haftasında Karagümrük karşısında alınan galibiyetin ardından Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u yenerek 3 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı karşılaşmalarda üst üste kazanmayı unutmuştu. 8 deplasman mücadelesinde kazanamayan ve bu periyotta 5 yenilgi, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda yenerek 122 gün sonra dış sahada kazanmayı başardı.