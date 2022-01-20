Her yerde Necip!

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, kariyeri boyunca 6 farklı pozisyonda görev yaparken, stoperdeki başarısıyla ön plana çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta stoperde görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun bu bölgede oynadığı karşılaşmalarda Kartal, 4 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı, 1 defa sahadan yenilgiyle ayrıldı. Necip Uysal, kariyeri boyunca ön liberoda 169, stoperde 59, sağ bekte 48, merkez orta sahada 30, orta sahanın sağında 8 ve sol bekte 2 maça çıktı ve toplamda 6 bölgede görev yaptı. Uysal, ön liberoda 3 gol, 4 asist; stoperde 1 gol, 3 asist; sağ bekte 6 asist; merkez orta sahada 2 asist, orta sahanın sağında ise 1 asistle oynadı.