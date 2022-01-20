Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin'e asla taviz yok! (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin'e asla taviz yok! (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu. İki futbolcu, önerilen 1.5 milyon euro'luk sözleşmeyi reddediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu konudaki katı tutumunu sürdürürken önerilen rakamın asla artırılmayacağı belirtildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:17
BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin'e asla taviz yok! (BJK spor haberi)

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin ve Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu. İki futbolcu, önerilen 1.5 milyon euro'luk sözleşmeyi reddediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu konudaki katı tutumunu sürdürürken önerilen rakamın asla artırılmayacağı belirtildi. Yönetimde ağırlıklı görüşün yolların ayrılması olduğu bildirildi.

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