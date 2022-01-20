BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin'e asla taviz yok! (BJK spor haberi)

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin ve Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu. İki futbolcu, önerilen 1.5 milyon euro'luk sözleşmeyi reddediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu konudaki katı tutumunu sürdürürken önerilen rakamın asla artırılmayacağı belirtildi. Yönetimde ağırlıklı görüşün yolların ayrılması olduğu bildirildi.

