Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Adem Ljajic'ten flaş talep! İş çıkmaza girdi (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Adem Ljajic'ten flaş talep! İş çıkmaza girdi (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını da kazanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncu Adem Ljajic, siyah beyazlılardan ayrılması durumunda kalan dönem için alacağı olan 1.6 milyon Euro'nun yarsının yönetimden talep etti. İşte flaş Başakşehir detayı ve Beşiktaş'ın cevabı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:11
BEŞİKTAŞ HABERİ: Adem Ljajic'ten flaş talep! İş çıkmaza girdi (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını da kazanan Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeler yaşanıyor...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Adem Ljajic'ten flaş talep! İş çıkmaza girdi (BJK spor haberi)

Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda yarım dönem için alacağı olan 1.6 milyon Euro'nun 800 bin Euro'sunu talep etti. Maaşının geri kalan 500 bin Euro'sunu Başakşehir'den alabileceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Adem Ljajic'ten flaş talep! İş çıkmaza girdi (BJK spor haberi)

Ljajic 300 bin euro'yu da Beşiktaş'ta bırakacağını bildirdi. Yönetim bu teklifi kabul etmedi. Başakşehir de transferi askıya aldı.

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