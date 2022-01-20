BEŞİKTAŞ HABERİ: Adem Ljajic'ten flaş talep! İş çıkmaza girdi (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig 'de son 2 maçını da kazanan Beşiktaş 'ta sıcak transfer gelişmeler yaşanıyor...

Adem Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda yarım dönem için alacağı olan 1.6 milyon Euro'nun 800 bin Euro'sunu talep etti. Maaşının geri kalan 500 bin Euro'sunu Başakşehir'den alabileceğini söyledi.