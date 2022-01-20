Beşiktaş Batsman ile uçuyor!

Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen futbolcuların başında Batshuayi geliyor. Sezon başında Chelsea'den kiralanan yıldız, attığı gollerden çok, net gol pozisyonlarını harcamasıyla taraftarların güvenini ve sevgisini giderek kaybetmeye başladı. Hatta devre arasında mutlaka santrfor transferi isteyenlerin sayısı da az değil. Çok gol kaçırsa da, Batshuayi'nin 1-0 alınan son iki maçta 6 puan kazandırması önemli bir gelişme. Ayrıca Antalya maçında skoru 2-2'ye getiren golü atan, 3 golün de asistini yapan Batshuayi, Kayseri maçında da 3-2 öne geçiren golü atıp 4. golün de asistini yaparak takıma 6 puan daha kazandırdı.



