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Asla taviz yok!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin ve Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu. İki futbolcu, önerilen 1.5 milyon euro'luk sözleşmeyi reddediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu konudaki katı tutumunu sürdürürken önerilen rakamın asla artırılmayacağı belirtildi. Yönetimde ağırlıklı görüşün yolların ayrılması olduğu bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Asla taviz yok!
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larin ve Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu. İki futbolcu, önerilen 1.5 milyon euro'luk sözleşmeyi reddediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu konudaki katı tutumunu sürdürürken önerilen rakamın asla artırılmayacağı belirtildi. Yönetimde ağırlıklı görüşün yolların ayrılması olduğu bildirildi.
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