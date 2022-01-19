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Savunmaya alkış

Süper Lig'de Kartal'ın Karagümrük'ü devirdiği mücadelede siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncuları fazla mesaideydi. Teknik direktör Önder Karaveli de 90 dakika bitiminde savunmadaki isimleri özel olarak tebrik etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Savunmaya alkış
Süper Lig'de Kartal'ın Karagümrük'ü devirdiği mücadelede siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncuları fazla mesaideydi. Teknik direktör Önder Karaveli de 90 dakika bitiminde savunmadaki isimleri özel olarak tebrik etti. Karaveli "Savunma oyuncularımızın 90 dakika boyunca ortaya koyduğu dikkat, gol yemememizi sağladı. Malatya deplasmanına da kazanmak için gideceğiz. Rotasyon yapabiliriz, çok yorulan oyuncularımız var. Orada skoru erken almaya çalışacağız" dedi.
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