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Rosier: Maçın adamı yok!

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, Karagümrük galibiyeti sonrası, "Çok iyi maç oynadığımızı söyleyemem. 4-0, 5-0 kazanabilecekken, maçın son anlarında gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma içgüdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık" dedi. Rosier, "Maçın adamı kim?" sorusuna "Kimse" yanıtını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Rosier: Maçın adamı yok!
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, Karagümrük galibiyeti sonrası, "Çok iyi maç oynadığımızı söyleyemem. 4-0, 5-0 kazanabilecekken, maçın son anlarında gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma içgüdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık" dedi. Rosier, "Maçın adamı kim?" sorusuna "Kimse" yanıtını verdi.
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