Rosier: Maçın adamı yok!

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, Karagümrük galibiyeti sonrası, "Çok iyi maç oynadığımızı söyleyemem. 4-0, 5-0 kazanabilecekken, maçın son anlarında gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma içgüdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık" dedi. Rosier, "Maçın adamı kim?" sorusuna "Kimse" yanıtını verdi.
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, Karagümrük galibiyeti sonrası, "Çok iyi maç oynadığımızı söyleyemem. 4-0, 5-0 kazanabilecekken, maçın son anlarında gol de yiyebilirdik. Alınmış bir 3 puan var, bugün pozitif taraflar var ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Skoru koruma içgüdüsü olabilir. Çok basit top kayıpları yaptık, topu korumalıydık" dedi. Rosier, "Maçın adamı kim?" sorusuna "Kimse" yanıtını verdi.