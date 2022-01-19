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Pjanic Juve ile anlaştı iddiası

Kartal'ın Boşnak yıldızı Pjanic'in beklentisi gelecek sezon Juventus'a dönmek… Barcelona'da Roland Koeman'ın görevden ayrılmasına rağmen Xavi'nin de kendisini düşünmemesi nedeniyle Pjanic, yıldızının parladığı Juventus'a dönmek istiyor. Beşiktaş'a gelmeden önce de Juventus'la görüşen ancak son anda Serie A'ya dönüşü gerçekleşmeyen Pjanic'in menajerinin kısa süre önce Torino'ya gittiği ve Juventus sportif direktörüyle bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Pjanic Juve ile anlaştı iddiası
Kartal'ın Boşnak yıldızı Pjanic'in beklentisi gelecek sezon Juventus'a dönmek… Barcelona'da Roland Koeman'ın görevden ayrılmasına rağmen Xavi'nin de kendisini düşünmemesi nedeniyle Pjanic, yıldızının parladığı Juventus'a dönmek istiyor. Beşiktaş'a gelmeden önce de Juventus'la görüşen ancak son anda Serie A'ya dönüşü gerçekleşmeyen Pjanic'in menajerinin kısa süre önce Torino'ya gittiği ve Juventus sportif direktörüyle bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
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