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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü, Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 07:51
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - BÜYÜ!

Artık birilerinin Beşiktaş teknik adamlarına büyü falan yaptığını düşünmeye başladım! Yoksa, başka türlü nasıl olur da, her maçta; ayağında top tutamayan, dripling yapamayan ve üç metre yanındaki pas veremeyen Larin'e 70-80 dakika sabrederler ki!?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Aynı şekilde büyü etkisinde olmayan bir teknik adam Gökhan Töre'den ne bekleyebilir ki!? Top tutamaz, çalım yapamaz, pas veremez, orta atamaz, şutu saymıyorum bile… Her maçta manzara böyleyken, kim, hangi mucizeyi bekleyerek böyle bir oyuncuyu sahaya sürer ki!?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Uzatmayalım, sevgili Önder Karaveli, ayağına gelmiş bir fırsatı tepiyorsun! Denenmişleri denemekle bir yere varamayacağını anlamadın gitti, o zaman sen de çok fazla bir yere varamazsın, benden söylemesi…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Karagümrük, Volkan Demirel'in birkaç maç önce söylediği gibi "sevgiyle" oynayan bir takım,. Yani taktikle falan işleri yok! Yürüyorlar adeta. Peki Beşiktaş ne yapıyor!? Larin ayrı saçmalıyor, Oğuzhan ayrı… Dakika 46 ikisi de çıkar ve yerlerine de Can ve Güven girer… Sonra da Batshuayi çıkacaksa onun yerine de Alex girer. Futbolun matematiği bu, eğer futbolun matematiğine silah çekerseniz, kendinizi vurursunuz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Önder hoca da öyle yaptı, kendi ayağına sıktı! Beşiktaş, yürüyen Karagümrük karşısında ikinci yarıda resmen döküldü. Allah'tan rakibin hatalara ceza kesecek hali yoktu, öyle geldi üç puan. Benden naçizane tavsiye; Gökhan Töre ve Kenan Karaman'ı yok sayacaksın, Önder hocam. Ghezzal'ı Allah korusun ölmediği müddetçe oyundan almayacaksın… Oğuzhan kış soğunda ve yaz sıcağında oynayamaz, baharda da yorgunluk çarpar… Yani ben de isterim oynasın ama ona uygun bir mevsim yok… Olsa can feda. Yani zorlama hocam!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş iki haftadır çok kolay kazanması gereken maçları kılpayı kazanıyorsa sebebi yukarıda saydığım etkisiz elemanların hal ve gidişleridir. Önder hoca denenmişleri denemekten vaz geçmeli… Net!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - CANERVARİ 3 PUAN

Beşiktaş maça üstün başlarken, siyah-beyazlı takım ilk 45 dakikada çok üstün iyi bir oyun ortaya koydu. İlk devrede Beşiktaş için güzellikler vardı. İkinci devre ise beyazdan siyaha döndü. Teknik direktör Önder Karaveli'nin oyun kuruculuğunu teslim ettiği Rachid Ghezzal topla buluşmalarında belki güzel düşündü ama çoğu kez son paslarda istediğini yapamadı. Bu Beşiktaş'ın hücum gücünü olumsuz etkiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş savunması hata yapmazken Rosier, ve Rıdvan kanat bindirmeleriyle rakibin ileri çıkmasını engellerken hücuma renk verdi. Beşiktaş'ta Necip'e ayrı bir parantez açmak gerek. Dün yine harika bir performans gösterdi. Ghezzal'in sırıttığı maçta Pjanic sahneye çıktı ve takımının maestroluk görevini üstlendi. Boşnak yıldız harika paslarıyla hem oyunu açtı hem de takım arkadaşlarının hatalarına koşturdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş maçın özellikle son 30 dakikasında gereksiz bir telaşla tel tel döküldü. Önder hoca; Ghezzal dakikalar ilerledikçe daha da kötü duruma düşünce onu oyundan almak zorunda kaldı. Cezayirli oyuncunun yerine oyuna giren yaş gününde Güven gereksiz top kayıplarıyla rakibe duran toplar hediye ederken Beşiktaş için tehlike arz etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Önder hocanın teknik sorumluluk görevine geldiği günden bu yana dokunuşları gerçekten harika ötesi... Karaveli Beşiktaş'a çok yakışıyor. Beşiktaş'ın başında sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi zaten hocanın başarısını gösteriyor. Teşekkürler Önder hocam.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Maçın Pjanic'le birlikte yıldızı Ersin'di. Harika kurtarışlar yaptı. Özellikle maçın son 10 dakikasında köşeden köye atladı ve 3 takımına kazandırdı. Bravo Ersin, seni çok seviyoruz. Karagümrük iyi takım. Emre Mor önemli bir çıkış yakalamak üzere. Caner'in kaleci gibi uçarak yaptığı penaltıya ancak Canervari bir hareket denilebilir. Bunun başka bir izahı yok.

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