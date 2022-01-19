BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Karagümrük, Volkan Demirel'in birkaç maç önce söylediği gibi "sevgiyle" oynayan bir takım,. Yani taktikle falan işleri yok! Yürüyorlar adeta. Peki Beşiktaş ne yapıyor!? Larin ayrı saçmalıyor, Oğuzhan ayrı… Dakika 46 ikisi de çıkar ve yerlerine de Can ve Güven girer… Sonra da Batshuayi çıkacaksa onun yerine de Alex girer. Futbolun matematiği bu, eğer futbolun matematiğine silah çekerseniz, kendinizi vurursunuz.

Önder hoca da öyle yaptı, kendi ayağına sıktı! Beşiktaş, yürüyen Karagümrük karşısında ikinci yarıda resmen döküldü. Allah'tan rakibin hatalara ceza kesecek hali yoktu, öyle geldi üç puan. Benden naçizane tavsiye; Gökhan Töre ve Kenan Karaman'ı yok sayacaksın, Önder hocam. Ghezzal'ı Allah korusun ölmediği müddetçe oyundan almayacaksın… Oğuzhan kış soğunda ve yaz sıcağında oynayamaz, baharda da yorgunluk çarpar… Yani ben de isterim oynasın ama ona uygun bir mevsim yok… Olsa can feda. Yani zorlama hocam!