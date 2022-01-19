Haberler Beşiktaş Batshuayi'den sevgilerle!

Batshuayi'den sevgilerle!

28 yaşındaki futbolcu, penaltıda kaleciyi terse yatırdı. Bu sezon ligde 9. sayısını kaydeden Michy Batshuayi, gol atma serisini 3 haftaya çıkardı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Batshuayi'den sevgilerle!
Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen ve beklentileri karşılayamadığı için eleştirilerin hedefine konan Michy Batshuayi gaza bir bastı, pir bastı... 38. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelen 28 yaşındaki forvet, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Sayısı haricinde sahadaki çalışkanlığı ile de tam not alan Belçikalı futbolcu, neredeyse sahada basmadık yer bırakmadı, defanstan top da çıkardı, orta sahada pas da yaptı...

Hatta Batshuayi bu hırsı nedeniyle bir de sarı kart gördü. Hakemin bir faul kararına sinirlenip düdük sonrası topa vurunca kartı yedi. Tecrübeli krampon futboluyla maşallah dedirtti. Batshuayi, böylece üst üste 3 haftadır gol atma başarısı gösterirken ligdeki toplam gol sayısını da 9'a yükseltti. Belçikalı oyuncunun siyah beyazlı formayla 5 de asisti bulunuyor. Öte yandan Michy Batshuayi, golünü Gökhan Töre ile kutladı. Usta krampon, o sırada kulübede olan Töre'ye gitti, ikili birlikte sevindi.
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