Batshuayi'den sevgilerle!

Hatta Batshuayi bu hırsı nedeniyle bir de sarı kart gördü. Hakemin bir faul kararına sinirlenip düdük sonrası topa vurunca kartı yedi. Tecrübeli krampon futboluyla maşallah dedirtti. Batshuayi, böylece üst üste 3 haftadır gol atma başarısı gösterirken ligdeki toplam gol sayısını da 9'a yükseltti. Belçikalı oyuncunun siyah beyazlı formayla 5 de asisti bulunuyor. Öte yandan Michy Batshuayi, golünü Gökhan Töre ile kutladı. Usta krampon, o sırada kulübede olan Töre'ye gitti, ikili birlikte sevindi.
Hatta Batshuayi bu hırsı nedeniyle bir de sarı kart gördü. Hakemin bir faul kararına sinirlenip düdük sonrası topa vurunca kartı yedi. Tecrübeli krampon futboluyla maşallah dedirtti. Batshuayi, böylece üst üste 3 haftadır gol atma başarısı gösterirken ligdeki toplam gol sayısını da 9'a yükseltti. Belçikalı oyuncunun siyah beyazlı formayla 5 de asisti bulunuyor. Öte yandan Michy Batshuayi, golünü Gökhan Töre ile kutladı. Usta krampon, o sırada kulübede olan Töre'ye gitti, ikili birlikte sevindi.
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