Adım adım zirveye

Kartal, teknik direktör Önder Karaveli liderliğinde yükselişini sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 22. hafta karşılaşmasında Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, zorlu deplasmandan altın değerinde üç puan çıkarmayı başardı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar, son haftaların formda golcüsü Batshuayi'nin 39'uncu dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Belçikalı forvet, bu golüyle son 3 haftada 3. golünü atarken, ligdeki gol sayısını ise 9'a yükseltmiş oldu.



YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Siyah beyazlılar, üst üste aldığı iki galibiyetle puan sıralamasında tam 6 sıra birden yükseldi. İki hafta önce 29 puanla 9'uncu sırada yer alan Kara Kartal, önce G.Antep'i yenerek 7'inci sıraya çıktı. Beşiktaş dün akşam da Karagümrük'ü deplasmanda mağlup ederken; puanını 35'e çıkarttı ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

VOLKAN'A KIRMIZI KART

Karagümrük'ün hocası Volkan Demirel, Beşiktaş mücadelesinde bir hayli sinirliydi. Hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlara sık sık itiraz etti. Sarı kartı olan Volkan, penaltı bekledikleri pozisyona yine itiraz etti. Meler onu tribüne gönderdi.

HASRET BİTTİ

Beşiktaş, uzun zamandır süren dış saha galibiyet hasretini dün akşam sonlandırdı. Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de tam 122 gün sonra dış sahada galibiyet aldı. Beşiktaş dış sahada en son 18 Eylül 2021'de Antalyaspor'u 3-2 mağlup etmişti.

U-19'LAR YENİŞEMEDİ

Beşiktaş U-19 Takımı, U-19 Gelişim Ligi'nin 14. haftasında Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı yönetici Fırat Fidan, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile yardımcısı Halim Okta da izledi.