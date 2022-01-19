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3 puan güzel

Beşiktaş’ın hocası Karaveli: Kazanmak güzel, gol yememek güzel. Seri galibiyetler istiyoruz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
3 puan güzel
Beşiktaş, Karagümrük deplasmanından Michy Batshuayi'nin tek golüyle galip gelmesini bildi. Teknik direktör Önder Karaveli mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı "Kazanmak güzel, gol yememek güzel. 3 puan güzel. Belirli bölümlerde işler sstediğimiz gibi gitmedi. 45-60 arasında bitirebileceğimiz bir oyuna dönmüştü aslında. 2. golü atsak maçın üstüne başka şeyler inşa edebilirdik. Sonrasını gözden geçireceğiz. 60-90 arasını gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Karaveli çok top kaybettiklerini, buna bir önlem almaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
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