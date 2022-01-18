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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel kırmızı kart gördü! İşte yaşananlar

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, mücadelenin uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 22:45
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel kırmızı kart gördü! İşte yaşananlar

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sarı kart gören 41 yaşındaki çalıştırıcı, uzatma dakikalarında Karagümrüklü futbolcuların Vida'nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonda hakem Halil Umut Meler'e yaptığı itirazlardan sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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