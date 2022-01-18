Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan başladı. Günün öne çıkan karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

Konuk Beşiktaş'ta hedef Önder Karaveli ile yakaladığı çıkışı sürdürmek ve Karagümrük'ü de mağlup edip yeniden üst sıralarda yer almak. Ev sahibi ise maçtan galip ayrılarak lig tablosunda rakibinin üstüne çıkmak istiyor.

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi, siyah beyazlıların 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

SON 7 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Söz konusu dönemde Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yenen siyah-beyazlı ekip; Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

DEPLASMANDAKİ 10 MAÇTA BİR GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda galibiyet almakta zorlandı. Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahadaki 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu. Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı. Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan ve Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki karşılaşmalarda istediğini alamadı. Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı. Dış sahada rakip fileleri 11 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.