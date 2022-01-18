Fatih Karagümrük Beşiktaş : 0-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasının açılış gününde heyecan devam etti. Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 38. dakikada penaltıdan Batshuayi ile geldi.

Bu sonucun ardından Kartal puanını 35'e yükseltirken Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

3 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, Gaziantep FK mücadelesine göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk 11'de görev yapan Emirhan İlkhan ile Welinton, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda yer alamadı.

Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de oynayan Güven Yalçın ise 22. hafta mücadelesine yedek olarak başladı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Welinton'un yerine sarı kart cezası biten Domagoj Vida'yı stoperde oynattı.

Karaveli, Oğuzhan Özyakup ile Cyle Larin'i de ilk 11'de görevlendirdi.

TEIXEIRA TAKIMA DÖNDÜ!

Sakatlığı ve hastalığı nedeniyle son 7 maçta kadroda yer alamayan Alex Teixeira, Fatih Karagümrük maçında kadroda kendisine yer bulabildi.

Sakatlığı sonrası Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını kaçıran Teixeira, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında kadroda yer alamadı.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında görev alamayan Francisco Montero da Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Serdar Saatçı da yedekler arasında yer aldı.