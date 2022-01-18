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Ersin Destanoğlu Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Ligde her şey olabilir"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih KaragümrükBatshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, maç sonu konuştu. Genç file bekçisi, "Şu anda 3. sıraya yükselmişiz. Daha da ileriye çıkacak kapasiteye sahip bir takımız. Yeter ki mücadele verelim. 1 basamak, belki 2 basamak daha tırmanabiliriz. Bu ligde her şey olabilir." dedi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 22:56
Ersin Destanoğlu Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Ligde her şey olabilir"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Genç kaleci, "İki maçtır benim için güzel gidiyor, iki maçtır da kazanıyoruz. 1-0 kazandık ama maçı daha rahat da kazanabilirdik. Son dakikalarda kendi kendimizi biraz baskı altına aldık.Taraftarımızın beklentisinin altında kaldık. Şu anda 3. sıraya yükselmişiz. Daha da ileriye çıkacak kapasiteye sahip bir takımız. Yeter ki mücadele verelim. 1 basamak, belki 2 basamak daha tırmanabiliriz. Bu ligde her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

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