Beşiktaş'ta Güven Yalçın kararı! Sözleşmesi...

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim tarafından Sportif Direktörlüğe getirilen Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı düğmeye bastı. Kazancı, ilk resmi görüşmesini menajer Ersin Akan'la yapacak ve Güven Yalçın konusunu bitirmeye çalışacak.
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim tarafından Sportif Direktörlüğe getirilen Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı düğmeye bastı. Kazancı, ilk resmi görüşmesini menajer Ersin Akan'la yapacak ve Güven Yalçın konusunu bitirmeye çalışacak.
Genç oyuncunun en azından 3 yıl daha Beşiktaş'a uygun şartlarda devam etmesini sağlamak isteyecek. Kazancı'nın, menajer Akan'dan sezon başında ciddi rakamlara imza atan Kenan Karaman'a takım bulması için yardımcı olmasını isteyeceği de belirtildi.
Bu arada menajer Akan'ın, Sportif Direktör Kazancı'ya yurt dışında forma giyen bazı gurbetçi oyuncuları önereceği ortaya çıktı. Bu isimlerin Atakan Karazor (25 yaşında / Ön libero / Stuttgart), Görkem Sağlam (23 yaşında / 10 numara / Willem II), Eren Dinkçi (20 yaşında / Sağ kanat / Werder Bremen) olduğu öğrenildi.