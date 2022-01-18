Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Güven Yalçın kararı! Sözleşmesi...

Beşiktaş'ta Güven Yalçın kararı! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi 22 yaşındaki forvet Güven Yalçın ile sözleşme uzatmak istiyor. Genç oyuncunun 3 yıl daha siyah-beyazlılara uygun şartlarda devam etmesi hedefleniyor.. Ayrıca 3 gurbetçi için de görüşmeler başlayacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Güven Yalçın kararı! Sözleşmesi...

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim tarafından Sportif Direktörlüğe getirilen Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı düğmeye bastı. Kazancı, ilk resmi görüşmesini menajer Ersin Akan'la yapacak ve Güven Yalçın konusunu bitirmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın kararı! Sözleşmesi...

Genç oyuncunun en azından 3 yıl daha Beşiktaş'a uygun şartlarda devam etmesini sağlamak isteyecek. Kazancı'nın, menajer Akan'dan sezon başında ciddi rakamlara imza atan Kenan Karaman'a takım bulması için yardımcı olmasını isteyeceği de belirtildi.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın kararı! Sözleşmesi...

Bu arada menajer Akan'ın, Sportif Direktör Kazancı'ya yurt dışında forma giyen bazı gurbetçi oyuncuları önereceği ortaya çıktı. Bu isimlerin Atakan Karazor (25 yaşında / Ön libero / Stuttgart), Görkem Sağlam (23 yaşında / 10 numara / Willem II), Eren Dinkçi (20 yaşında / Sağ kanat / Werder Bremen) olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor