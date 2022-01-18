Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! İşte transferdeki 6 kriter

Sezon sonunda hemen hemen tüm yabancı oyuncuları kadrodan ayrılacağı için Beşiktaş harıl harıl oyuncu arıyor… Neredeyse her mevkiye transfer yapmak durumunda olan siyah-beyazlılarda Impect Analiz ve Scouting şirketiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde ciddi bir çalışma devam ediyor. Bu kapsamda gelecek sezonda transfer edilecek oyuncular için belirlenen bazı kriterlerde ortaya çıktı.



Transfer edilecek oyuncu son sözleşmesini Beşiktaş'la yapmayacak.

Bonservis ödenmemesine özen gösterilecek.

İmza parası isteyen oyuncuyla anlaşmadan kaçılacak.

1.5 milyon euro yıllık maaşla üst limit olacak.

Yeni sözleşmelerde puan başı prim olmayacak.

27-28 yaş üst sınır olacak.