Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! İşte transferdeki 6 kriter

Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! İşte transferdeki 6 kriter

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerin yerine özellikle genç ve boşta olanlar üzerine transfer yapacak. Bu kapsamda gelecek sezonda transfer edilecek oyuncular için belirlenen bazı kriterler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! İşte transferdeki 6 kriter
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Sezon sonunda hemen hemen tüm yabancı oyuncuları kadrodan ayrılacağı için Beşiktaş harıl harıl oyuncu arıyor… Neredeyse her mevkiye transfer yapmak durumunda olan siyah-beyazlılarda Impect Analiz ve Scouting şirketiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde ciddi bir çalışma devam ediyor. Bu kapsamda gelecek sezonda transfer edilecek oyuncular için belirlenen bazı kriterlerde ortaya çıktı.

Transfer edilecek oyuncu son sözleşmesini Beşiktaş'la yapmayacak.
Bonservis ödenmemesine özen gösterilecek.
İmza parası isteyen oyuncuyla anlaşmadan kaçılacak.
1.5 milyon euro yıllık maaşla üst limit olacak.
Yeni sözleşmelerde puan başı prim olmayacak.
27-28 yaş üst sınır olacak.

DİĞER
Son dakika: FIFA Yılın Futbolcusu ödülü sahibini buldu! FIFA'dan şaşkınlık yaratan Mohamed Salah kararı...
Sahne dekoltesiyle son dönemde gündeme gelen Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu'ndan destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor