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Beşiktaş'a transfer yağmuru! Takım sil baştan...

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak sahasında Gaziantep FK'yı mağlup eden eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sportif direktörlük görevine Ceyhun Kazancı'nın getirilmesinin ardından çalışmalar daha da hız kazandı. Siyah-beyazlıların gündeminde 3 gurbetçi futbolcunun olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 13:12
Beşiktaş'a transfer yağmuru! Takım sil baştan...

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Beşiktaş'a transfer yağmuru! Takım sil baştan...

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı takıma yeni isimler kazandırmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Beşiktaş'a transfer yağmuru! Takım sil baştan...

Menajer Ersin Akan'ın, Sportif Direktör Kazancı'ya yurt dışında forma giyen bazı gurbetçi oyuncuları önereceği ortaya çıktı. İşte o isimler...

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