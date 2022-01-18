Beşiktaş'a transfer yağmuru! Takım sil baştan...

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı takıma yeni isimler kazandırmak için girişimlerini sıklaştırdı.
Menajer Ersin Akan'ın, Sportif Direktör Kazancı'ya yurt dışında forma giyen bazı gurbetçi oyuncuları önereceği ortaya çıktı. İşte o isimler...
Atakan Karazor (25 yaşında / Ön libero / Stuttgart)
Görkem Sağlam (23 yaşında / 10 numara / Willem II)
Eren Dinkçi (20 yaşında / Sağ kanat / Werder Bremen)