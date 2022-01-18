Beşiktaş haberleri | Vida yuvadan uçuyor! İşte yeni adresi

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, İngiltere yolcusu... Siyah-Beyazlılarla yaptığı sözleşme pazarlığında anlaşmaya varamayan tecrübeli savunma oyuncusu transfer döneminde Ada'nın yolunu tutabilir.
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, İngiltere yolcusu... Siyah-Beyazlılarla yaptığı sözleşme pazarlığında anlaşmaya varamayan tecrübeli savunma oyuncusu transfer döneminde Ada'nın yolunu tutabilir.
CÜZİ BİR RAKAM İSTENİYOR
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi de Vida'nın yüksek maaşı nedeniyle Watford'un teklifine sıcak bakıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için Kartal'ın cüzi bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.
BEDAVAYA GELDİ
2018 yılında Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak transfer edilen Vida, bu sezon istikrarsız futboluyla taraftarın da tepkisini çekti. 32 yaşındaki Vida, 95 kez milli oldu.