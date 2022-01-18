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Beşiktaş haberleri | Vida yuvadan uçuyor! İşte yeni adresi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida, Ada yolcusu. Watford, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hırvat yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Vida'nın bedavaya gitmesindense düşük bir rakama evet diyecek. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
Beşiktaş haberleri | Vida yuvadan uçuyor! İşte yeni adresi
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Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, İngiltere yolcusu... Siyah-Beyazlılarla yaptığı sözleşme pazarlığında anlaşmaya varamayan tecrübeli savunma oyuncusu transfer döneminde Ada'nın yolunu tutabilir.

Beşiktaş haberleri | Vida yuvadan uçuyor! İşte yeni adresi

CÜZİ BİR RAKAM İSTENİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi de Vida'nın yüksek maaşı nedeniyle Watford'un teklifine sıcak bakıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için Kartal'ın cüzi bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.

Beşiktaş haberleri | Vida yuvadan uçuyor! İşte yeni adresi

BEDAVAYA GELDİ

2018 yılında Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak transfer edilen Vida, bu sezon istikrarsız futboluyla taraftarın da tepkisini çekti. 32 yaşındaki Vida, 95 kez milli oldu.

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