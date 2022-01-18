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Alex Teixeira'nın 7 maçlık hasreti Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında son buldu

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında, Alex Teixeira gelişmesi yaşandı. Brezilyalı yıldız 7 maç sonra kadroda yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 21:01
Alex Teixeira'nın 7 maçlık hasreti Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçında son buldu
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira, ligde 7 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, Karagümrük maçıyla birlikte ligde 7 maç aradan sonra kadroda yer aldı.

Giresunspor maçının ardından yaşadığı sakatlık sonrasında Kasımpaşa, Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen yıldız oyuncu, daha sonra sakatlığını atlatıp Antalyaspor ile Katar'da oynanan Süper Kupa Finali'nde forma giymişti. Ancak Türkiye'ye döndükten sonra hastalanan Alex Teixeira, bu nedenle Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarında da takımını yalnız bırakmıştı. Brezilyalı futbolcu, Karagümrük maçında ise kadrodaki yerini aldı.
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