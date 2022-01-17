Beşiktaş'tan 19'luk Musa Gurbanli’ya teklif!

Önder Karaveli'nin daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanli'yi Beşiktaş'a istediği iddia edildi. 19 yaşındaki Gurbanli'nin bu sezon Azeri Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistle ciddi bir çıkış yaptığından bahsedildi.



