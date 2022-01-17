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Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması! 3 isim kadrodan çıkarıldı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden, Welinton, Atiba ve Emirhan İlkhan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sakatlıkları bulunan 3 futbolcu Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 19:51
Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması! 3 isim kadrodan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan sakatlık açıklamasında Welinton, Emirhan İlkhan ve Atiba'nın son durumu hakkında bilgi verildi.

Welinton Souza'nın alt baldır adalesinde kısmi yırtık ve Emirhan'ın ayak bölgesinde ezilme tespit edilirken, Atiba Hutchinson'ın arka adalesinde yaşadığı ağrı sonrası yapılan testlerde yüksek riskli görüldüğü için riske edilmemesine karar verildi.

Beşiktaş'ta 3 futbolcu da Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Siyah-beyazlılarımızın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, alt baldır adalesinde (soleus) kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Ekibimizin dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın yapılan değerlendirmesinde, ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde, uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Atiba Hutchinson'a sağlık ekibimiz tarafından risk analizi değerlendirmesi yapılmış, oyuncumuz yüksek riskli değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmamıştır.

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