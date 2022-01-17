Beşiktaş'ta Önder Karaveli takımdan memnun!

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gaziantep FK karşılaşması sonrası siyah beyazlı takımın soyunma odasında geçen konuşmalar ortaya çıktı. Sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı açıklanan teknik direktör Önder Karaveli oyunculara konuşma yaparak teşekkür etti. Karaveli'nin "Eksiklerle gittiğimiz Rizespor karşısında iyi bir mücadele ortaya koymuştuk. Bugün de kazanarak devam ediyoruz. Burası başka bir duygu, bu duyguyu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Beni inanılmaz mutlu ettiniz" dediği öğrenildi.



YENİ GENÇLER SIRADA

Siyah beyazlı çalıştırıcının, sezonun geri kalanında da aynı performansı göstermelerini istediği de eklendi. Öte yandan A takıma genç yetenekler katmak için ekstra mesai harcayan Karaveli'nin Emirhan İlkhan'dan sonra 17 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz'ı da zaman zaman maçlarda denemeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Ayrıca Önder hocanın, yurt dışında görev yapan antrenör arkadaşarından da gelecek vadeden yetenekli isimleri kendisine bildirmelerini isteği de belirtiliyor.