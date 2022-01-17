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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Boşnak yıldız Miralem Pjanic, kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor. Beşiktaş da oyuncuyu yeniden kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak bu işin gerçekleşmesi için Barça’nın, Pjanic’in 9 milyon Euro olan maaşının büyük bölümünü karşılaması gerekiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmeye başladı. Boşnak futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğu, kulübü de benimsediği için yeni sezonda da siyah-beyazlılarda kalmak istiyor.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Sezon sonunda...

Kartal'ın kiralama ücreti ödemediği ancak yıllık ücretinin 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşıladığı 31 yaşındaki futbolcudan yönetim de memnun.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Sezon sonunda...

SEZON SONU MASAYA OTURACAKLAR
Sabah'ın haberinde, Pjanic'in iş disiplini ve karakterinin Başkan Ahmet Nur Çebi ile ekibini fazlasıyla etkilediği belirtildi.

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! Sezon sonunda...

Yönetim, sezon bitiminde Barcelona ile yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için masaya oturacak. Ancak Beşiktaş'ın, Katalan ekibinde yıllık net maaşı 9 milyon Euro olan Pjanic'le yoluna devam edebilmesi için Barça'nın, yeniden bu paranın büyük bir bölümünü karşılaması gerekiyor.

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