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Beşiktaş'a 'gol makinesi' geliyor! Elkeson transferi için pazarlıklar başlıyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Batshuayi'nin inişli çıkış form grafiğinden dolayı yeni bir forvet kadrosuna katmak isterken, rotayı Elkeson'a çevirdi. Beşiktaş yönetimi, Çin'de fırtına gibi esen Elkeson'un transferi için pazarlıklara başlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'a 'gol makinesi' geliyor! Elkeson transferi için pazarlıklar başlıyor

Kadrosuna Batshuayi'yi bulunduran Beşiktaş, Belçikalı yıldızın inişli-çıkıylı grafiği nedeniyle golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, şu an boşta olan Brezilyalı yıldız golcü Elkeson için harekete geçiyor.

Beşiktaş'a 'gol makinesi' geliyor! Elkeson transferi için pazarlıklar başlıyor

185 MAÇ 122 GOL
Takvim'in haberin göre, 32 yaşındaki santrforun menajeri ile bu hafta yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek Kara Kartal, anlaşma zemini arayacak. Kadrosunda yabancı oyuncu fazlalığı olan Beşiktaş, bu isimlerin bazılarıyla yollarını ayırdıktan sonra transfere daha da ağırlık verecek. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Elkeson, 1 Ocak'tan beri kulüpsüz... Çin Ligi'nde 185 karşılaşmada forma giyen tecrübeli golcü, 122 gol atarken 52 de asiste imza attı.

Beşiktaş'a 'gol makinesi' geliyor! Elkeson transferi için pazarlıklar başlıyor

3 DE TALİBİ VAR
Brezilya asıllı futbolcu, Çin Milli Takımı'nı 13 kez giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasata değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. Elkeson'a Brezilya'dan da 3 takımın talip olduğu bildirildi.

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