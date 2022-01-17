Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 12. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak Salı günkü maçla birlikte 12. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde 8. kez yer alan Fatih Karagümrük ile oynadığı 11 maçın 7'sini kazandı.

Taraflar arasındaki iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a 2 kez üstünlük kurmayı başardı.

1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazanırken, Fatih Karagümrük de Vodafone Park'ta rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında oynadığı ve 10 kişi kaldığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.