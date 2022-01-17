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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Scout ekibinin yeni keşfi! 17'lik yıldız adayı Kartal'a

Transferde birçok isimle temaslarda bulunan Beşiktaş'ta genç ve gelecek vaat eden futbolcular önemli bir yer teşkil ediyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren scout ekibi gözünü Balkanlar'a çevirdi. Kartal, Kosova Superliga takımlarından FC Prishtina'da forma giyen 17 yaşındaki yıldız adayı Naxhi Berisha'yı yakın takibe aldı. İşte flaş gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:19 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 21:25
BURAK ŞENTÜRK
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Scout ekibinin yeni keşfi! 17'lik yıldız adayı Kartal'a

Beşiktaş, FC Prishtina forması giyen genç yıldız adayı Naxhi Berisha'nın peşine düştü. Gazetablic'in haberine göre; siyah-beyazlıların scout ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Scout ekibinin yeni keşfi! 17'lik yıldız adayı Kartal'a

Naxhi Berisha'ya Beşiktaş'ın haricinde Almanya ve Hollanda'dan birçok takımın ilgi gösterdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Scout ekibinin yeni keşfi! 17'lik yıldız adayı Kartal'a

Genç futbolcunun performansını bu şekilde devam ettirmesi durumunda yakın zamanda daha güçlü bir ligde forma giyebileceği kaydedildi.

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