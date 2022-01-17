BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Scout ekibinin yeni keşfi! 17'lik yıldız adayı Kartal'a

Beşiktaş, FC Prishtina forması giyen genç yıldız adayı Naxhi Berisha'nın peşine düştü. Gazetablic'in haberine göre; siyah-beyazlıların scout ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.
Beşiktaş, FC Prishtina forması giyen genç yıldız adayı Naxhi Berisha'nın peşine düştü. Gazetablic'in haberine göre; siyah-beyazlıların scout ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.
Naxhi Berisha'ya Beşiktaş'ın haricinde Almanya ve Hollanda'dan birçok takımın ilgi gösterdiği ifade edildi.
Genç futbolcunun performansını bu şekilde devam ettirmesi durumunda yakın zamanda daha güçlü bir ligde forma giyebileceği kaydedildi.
FC Prishtina'nın yakın gelecekte büyük umutlarla patlama beklediği Berisha, aralık ayında Kosova U-19 milli takımından davet aldı.