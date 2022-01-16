Teşekkürler çocuklar

Siyah-beyazlılar Vodafone Park'ta G.Antep'i Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etmeyi başarırken, teknik direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın son düdüğünün ardından soyunma odasında oyuncularına teşekkür etti. İkinci yarıdaki reaksiyonun önemli olduğuna dikkat çeken Karaveli, "Maçı tribünden izleyen, ekranları başında bizi destekleyenlere galibiyet mutluluğu yaşattınız. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Zaman zaman oyunda kopmalar olsa da bu galibiyet önümüzdeki dönem için kritik bir önem arz ediyor. Daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı. Futbolcuların da güven ve desteği için Önder Karaveli'ye teşekkür ettikleri öğrenilirken, performanslarını daha da yukarıya çıkaracakları sözünü verdikleri belirtildi.