Oğuzhan’a sözleşme

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesini uzatacak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin, "Beşiktaş'ın şampiyonluklarında, iyi oyunlarında katkısı olan iyi bir oyuncu. Ona bunları net anlatıyorum" dediği Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesinin uzatılması için yönetimine rapor verdiği ifade edildi. Yönetimin sezon sonuna kadar hiç bir oyuncuyla sözleşme uzatmak için görüşme yapma kararı almasına rağmen; Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den izin alarak Oğuzhan'a sürpriz bir sözleşme teklif edebileceği belirtildi. Oğuzhan'a önerilecek sözleşmenin şu an kazandığının yarısına denk geleceği tahmin ediliyor.