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Batshuayi bu sözlerle motive edildi!

Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Batshuayi, son 3 isabetli şutunda 2 gol birden buldu. Batsman'i Önder Karaveli'nin 'Dünya Kupası' ile motive ettiği öğrenildi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Batshuayi bu sözlerle motive edildi!

Beşiktaş'ın 'Batsman' lakaplı golcüsü Batshuayi attığı golle G.Antep maçının kazanılmasında başrolü oynadı. Önceki 11 isabetli şutunda sadece 2 gol atan Batshuayi'nin son 3 isabetli şutta 2 gol bulması aslında kendisine geldiğine iyi bir örnek.

Önder Karaveli'nin, hafta içinde Batshuayi'yi daha önce Marsilya ve Chelsea'de attığı golleri hatırlatarak, "Beşiktaş'ta atacağın goller seni Katar'a taşıyacak. Sen Lukaku'dan sonra Belçika'nın iki numaralı forvetisin. Liverpool'da oynayan Origi'den de, Premier Lig'de oynayan Benteke'den de daha öndesin. Bunu göster ki Dünya Kupasına git" diye motive ettiği öğrenildi.

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