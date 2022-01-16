Beşiktaş Önder Karaveli ile uçuyor!

Beşiktaş, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde iç sahada da başarılı bir grafik tutturdu. Evinde Trabzon (1-2) ve Giresun'a (0-4) yenilen siyah-beyazlılar, Karaveli dönemindeki üç maçta Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile evinde oynadığı karşılaşmayı da 1-0 kazandı. Sergen Yalçın dönemindeki 11 iç saha maçında 5 galibiyetle yüzde 45.4 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Karaveli ile 4 karşılaşmayı da kazanarak yüzde 100 başarıyla yoluna devam ediyor.
Beşiktaş, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde iç sahada da başarılı bir grafik tutturdu. Evinde Trabzon (1-2) ve Giresun'a (0-4) yenilen siyah-beyazlılar, Karaveli dönemindeki üç maçta Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile evinde oynadığı karşılaşmayı da 1-0 kazandı. Sergen Yalçın dönemindeki 11 iç saha maçında 5 galibiyetle yüzde 45.4 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Karaveli ile 4 karşılaşmayı da kazanarak yüzde 100 başarıyla yoluna devam ediyor.
DİĞER