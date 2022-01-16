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Beşiktaş Önder Karaveli ile uçuyor!

Beşiktaş, 'Karaveli Önder'liğinde çıkışını sürdürüyor. Sergen Yalçın'la 15 maçta 21 puanla 1,4 ortalama tutturan Beşiktaş Önder Karaveli ile 6 maçta 11 puan alarak 1,8'lik ortalama yakaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş Önder Karaveli ile uçuyor!
Gaziantep'i 1-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde puan ortalamasını yükseltti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 6 maça çıkan Beşiktaş; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan topladı. Siyah-beyazlılar Karaveli yönetiminde 1.8 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 21 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın döneminde topladığı 21 puanla 1.4 puan ortalamasında kaldı.

Beşiktaş, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde iç sahada da başarılı bir grafik tutturdu. Evinde Trabzon (1-2) ve Giresun'a (0-4) yenilen siyah-beyazlılar, Karaveli dönemindeki üç maçta Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile evinde oynadığı karşılaşmayı da 1-0 kazandı. Sergen Yalçın dönemindeki 11 iç saha maçında 5 galibiyetle yüzde 45.4 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Karaveli ile 4 karşılaşmayı da kazanarak yüzde 100 başarıyla yoluna devam ediyor.
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