BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miguel Peiro Beşiktaş'a geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş sezonun ikinci yarısına Önder Karaveli ile devam etme kararı almıştı. Siyah-beyazlılar, teknik ekibe takviye yapmaya hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş sezonun ikinci yarısına Önder Karaveli ile devam etme kararı almıştı. Siyah-beyazlılar, teknik ekibe takviye yapmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, kondisyoner Miguel Peiro'yu teknik ekibe dahil ediyor.
Miguel Peiro daha önce Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ta görev almıştı.