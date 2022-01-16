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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miguel Peiro Beşiktaş'a geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde atletik performans ekibinin başında yer alan Miguel Peiro Montanana, Beşiktaş'a geri dönüyor. İspanyol kondisyoner Önder Karaveli'nin ekibinde yer alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 16:55
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miguel Peiro Beşiktaş'a geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş sezonun ikinci yarısına Önder Karaveli ile devam etme kararı almıştı. Siyah-beyazlılar, teknik ekibe takviye yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miguel Peiro Beşiktaş'a geri dönüyor

TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı ekip, kondisyoner Miguel Peiro'yu teknik ekibe dahil ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miguel Peiro Beşiktaş'a geri dönüyor

Miguel Peiro daha önce Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ta görev almıştı.

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