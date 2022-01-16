BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef 1 yıl daha Beşiktaş'ta! İşte kazanacağı ücret

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında katılan ve geldiği günden bu yana sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Josef de Souza'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, cuma günü oynanan Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 25 resmi müsabakayı geçen Brezilyalı orta sahanın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Böylelikle en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin mevcut şartlarda yenilendiği ve 1.6 milyon Euro alacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta toplam 64 resmi maça çıkan Josef, 6 gol atıp 3 asist yaptıı.