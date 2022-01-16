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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef 1 yıl daha Beşiktaş'ta! İşte kazanacağı ücret

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Brezilyalı ön libero, bu sezon 25 maçı geçince sözleşmesindeki opsiyona göre 1 yıl daha kalması kesinleşti. Josef'in yeni sözleşmesindeki detaylar da belli oldu. İşte kazanacağı ücret...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef 1 yıl daha Beşiktaş'ta! İşte kazanacağı ücret

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında katılan ve geldiği günden bu yana sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Josef de Souza'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef 1 yıl daha Beşiktaş'ta! İşte kazanacağı ücret

Sabah'ta yer alan habere göre, cuma günü oynanan Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 25 resmi müsabakayı geçen Brezilyalı orta sahanın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Böylelikle en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin mevcut şartlarda yenilendiği ve 1.6 milyon Euro alacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta toplam 64 resmi maça çıkan Josef, 6 gol atıp 3 asist yaptıı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef 1 yıl daha Beşiktaş'ta! İşte kazanacağı ücret

2020-21 sezonunun başında Beşiktaş'a gelen Josef de Souza, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 64 karşılaşmaya çıkarken sadece 7 maç kaçırdı. Bunların 3'ünde cezalı olan Brezilyalı ön libero, 4 karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle oynayamadı ama üst üste hiç iki maç kaçırmadı. Gaziantep maçıyla birlikte opsiyonu devreye girdi.

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