Haberler Beşiktaş VAR yine kayıplarda

VAR yine kayıplarda

Djilobodji, Emirhan’ın sırtına vurdu. Vetrih de Batshuayi’nin ayağına bilerek bastı. Kardeşler görmedi, VAR başındaki Engin de seyretti...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
VAR yine kayıplarda
Beşiktaş'ın evinde Gaziantepspor'u ağırladığı mücadelede her yönettiği maçta eleştirilen Arda Kardeşler yine başroldeydi. Kardeşler bir kez daha kötü bir yönetim gösterirken, VAR başındaki Erkan Engin de ona ayak uydurdu. Karşılaşmada 2 kritik pozisyon vardı. Gaziantepsporlu Djilobodji, Emirhan İlkhan'ın sırtına ayağıyla yüklendi. Hakem Kardeşler "Devam" dedi. VAR başındaki Engin'den de izleme tavsiyesi gelmedi. İkinci pozisyon ise çok daha barizdi. Ceza sahası içinde Gaziantepsporlu Vetrih, topun oyunda olmadığı bir anda Beşiktaş forveti Michy Batshuayi'nin ayağına sert şekilde bastı. Kardeşler pozisyonu süzemedi. VAR'dan da ikaz gelmemesi şaşırttı. Beşiktaş taraftarı penaltı ve kırmızı kartın yenmesine kızdı.
DİĞER
Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den transfer açıklaması: Benim cevap verebileceğim bir durum değil
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor