VAR yine kayıplarda

Beşiktaş'ın evinde Gaziantepspor'u ağırladığı mücadelede her yönettiği maçta eleştirilen Arda Kardeşler yine başroldeydi. Kardeşler bir kez daha kötü bir yönetim gösterirken, VAR başındaki Erkan Engin de ona ayak uydurdu. Karşılaşmada 2 kritik pozisyon vardı. Gaziantepsporlu Djilobodji, Emirhan İlkhan'ın sırtına ayağıyla yüklendi. Hakem Kardeşler "Devam" dedi. VAR başındaki Engin'den de izleme tavsiyesi gelmedi. İkinci pozisyon ise çok daha barizdi. Ceza sahası içinde Gaziantepsporlu Vetrih, topun oyunda olmadığı bir anda Beşiktaş forveti Michy Batshuayi'nin ayağına sert şekilde bastı. Kardeşler pozisyonu süzemedi. VAR'dan da ikaz gelmemesi şaşırttı. Beşiktaş taraftarı penaltı ve kırmızı kartın yenmesine kızdı.