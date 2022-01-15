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Takım galibiyeti

“Harika bir oyun değildi ancak rakipten iyiydik ve kazanmaya yetti. Bu tam bir takım galibiyeti oldu. Batshuayi’nin atmasına sevindim. İhtiyacı vardı”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Takım galibiyeti
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Önder Karaveli, mücadele sonunda 3 puan alan öğrencilerine teşekkür etti. Kartal'ın başına geçtiği günden itibaren camiaya olumlu mesajlar veren Karaveli "Harika bir oyun değildi ama rakipten iyi ve kazanmaya yetecek oyundu. Tam bir takım galibiyeti oldu. Batshuayi golü, tam santrfor golü. Dönen topa, ayağı kilitli şekilde vurdu. Batshuayi'nin atmasına, onun golüyle kazanmasına sevindim. Buna ihtiyacı vardı. Takım arkadaşları da kutladı. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNDER Karaveli'ye karşılaşma sonunda tribünlere asılan "Seni seviyoruz" pankartı da soruldu. Karaveli "Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş taraftarının sevgisini kazanmak benim için çok değerli. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum" dedi. Karaveli sözlerini şöyle tamamladı: "Atiba ve Teixeira antrenmanlara başladılar. Ancak ikisi de fiziksel olarak tam hazır olmadığı için kadroya almadım. Montero da katılacak. 8 günde 3 maça çıkacağız. Rotasyon şansımız yükseldi. Bu zenginlik bize güç veriyor"
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