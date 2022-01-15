Takım galibiyeti

ÖNDER Karaveli'ye karşılaşma sonunda tribünlere asılan "Seni seviyoruz" pankartı da soruldu. Karaveli "Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş taraftarının sevgisini kazanmak benim için çok değerli. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum" dedi. Karaveli sözlerini şöyle tamamladı: "Atiba ve Teixeira antrenmanlara başladılar. Ancak ikisi de fiziksel olarak tam hazır olmadığı için kadroya almadım. Montero da katılacak. 8 günde 3 maça çıkacağız. Rotasyon şansımız yükseldi. Bu zenginlik bize güç veriyor"
ÖNDER Karaveli'ye karşılaşma sonunda tribünlere asılan "Seni seviyoruz" pankartı da soruldu. Karaveli "Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş taraftarının sevgisini kazanmak benim için çok değerli. Hazırlayanlara teşekkür ediyorum" dedi. Karaveli sözlerini şöyle tamamladı: "Atiba ve Teixeira antrenmanlara başladılar. Ancak ikisi de fiziksel olarak tam hazır olmadığı için kadroya almadım. Montero da katılacak. 8 günde 3 maça çıkacağız. Rotasyon şansımız yükseldi. Bu zenginlik bize güç veriyor"
DİĞER