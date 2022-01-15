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Sahada olmayı hak etti

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Emirhan İlkhan'ı övdü. Karaveli, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Hem Süper Kupa'da hem de lig maçındaki performansıyla sahada olmayı hak etti" ifadelerini kullandı. Bu arada Emirhan'a tribünlerden de büyük ilgi vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar genç oyuncuyu tribüne çağırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Sahada olmayı hak etti
Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Emirhan İlkhan'ı övdü. Karaveli, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Hem Süper Kupa'da hem de lig maçındaki performansıyla sahada olmayı hak etti" ifadelerini kullandı. Bu arada Emirhan'a tribünlerden de büyük ilgi vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar genç oyuncuyu tribüne çağırdı.
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