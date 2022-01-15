Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Emirhan İlkhan'ı övdü. Karaveli, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Hem Süper Kupa'da hem de lig maçındaki performansıyla sahada olmayı hak etti" ifadelerini kullandı. Bu arada Emirhan'a tribünlerden de büyük ilgi vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar genç oyuncuyu tribüne çağırdı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Emirhan İlkhan'ı övdü. Karaveli, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Hem Süper Kupa'da hem de lig maçındaki performansıyla sahada olmayı hak etti" ifadelerini kullandı. Bu arada Emirhan'a tribünlerden de büyük ilgi vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar genç oyuncuyu tribüne çağırdı.