BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçı yorumu!

Gaziantep son haftaların iyi futbol oynayan takımıydı ancak Kovid-19 yüzünden kadroda dara düştüler. Erol Bulut istediği 11'i çıkaramadığı gibi maç içindeki hamle şansı da yok gibiydi. Buna rağmen çok iyi mücadele ettiler. Djilobodji ile Ertuğrul çok iyi oynadı. İlk yarıda bir korner öncesi top oyunda yokken Vetrih, Batshuayi'nin ayağına kasıtlı olarak bastı. Bu çok net bir kırmızı karttı. Arda Kardeşler bunu göremezdi ama VAR için çok büyük bir hataydı.
NOT: Maçın 6. dakikasında topun dışarı atılarak Ahmet Çalık'ın anılması ise çok duygusal bir sahneydi.