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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçı yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmayı değerlendirirken siyah-beyazlı iki isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - DEĞİŞİKLİKLER DOĞRU AMA GEÇ

Beşiktaş tahmin ettiğim gibi hırslı ve kazanma arzusu içinde bir 90 dakika sergiledi. İkinci yarının ortasındaki gole kadar oyunu tamamen karşı alana yıktılar. Ancak tempolu ve çok adamlı ofansif girişimler pozisyonlara dönüşmüyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçı yorumu!

Örneğin ilk yarıdaki tek akılda kalan an, Pjanic'in şutunun Günay tarafından kurtarılmasıydı. Beşiktaş doğal olarak riskli oyunda geride rakip kontrataklar için genişlik bırakıyordu. Ama eksik Gaziantep bu ortamı değerlendirecek kadro yapısına sahip değildi. Ama maçın bir kritik dakikası vardı; o da golden biraz önce bir ters vuruşta Gaziantep için çok net bir gol şansı ortaya çıktı ama kaleci Ersin pozisyonu çok iyi sezdi ve öne çıkarak tehlikeyi engelledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçı yorumu!

Beşiktaş'ın ilk golünde yine bireysel bir atak izledik. Ghezzal içe kat etti, attığı şut kaleciden döndü ve Batshuayi de net bir vuruşla golü attı. Sonuçta Beşiktaş üç puanı aldı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin 61'deki iki oyuncu değişikliği çok doğruydu ama bence devrede yapması gerekirdi. Biraz geç kaldı. Çünkü Emirhan da Güven de dün gece ortalıkta görünmediler. Beklenenin altında kalan bir diğer isim de Rıdvan'dı. Pjanic ile Josef çok iyiydiler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçı yorumu!

Gaziantep son haftaların iyi futbol oynayan takımıydı ancak Kovid-19 yüzünden kadroda dara düştüler. Erol Bulut istediği 11'i çıkaramadığı gibi maç içindeki hamle şansı da yok gibiydi. Buna rağmen çok iyi mücadele ettiler. Djilobodji ile Ertuğrul çok iyi oynadı. İlk yarıda bir korner öncesi top oyunda yokken Vetrih, Batshuayi'nin ayağına kasıtlı olarak bastı. Bu çok net bir kırmızı karttı. Arda Kardeşler bunu göremezdi ama VAR için çok büyük bir hataydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçı yorumu!

NOT: Maçın 6. dakikasında topun dışarı atılarak Ahmet Çalık'ın anılması ise çok duygusal bir sahneydi.

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