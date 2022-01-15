BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den Beşiktaş-Gaziantep FK maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - DEĞİŞİKLİKLER DOĞRU AMA GEÇ Beşiktaş tahmin ettiğim gibi hırslı ve kazanma arzusu içinde bir 90 dakika sergiledi. İkinci yarının ortasındaki gole kadar oyunu tamamen karşı alana yıktılar. Ancak tempolu ve çok adamlı ofansif girişimler pozisyonlara dönüşmüyordu.

Örneğin ilk yarıdaki tek akılda kalan an, Pjanic'in şutunun Günay tarafından kurtarılmasıydı. Beşiktaş doğal olarak riskli oyunda geride rakip kontrataklar için genişlik bırakıyordu. Ama eksik Gaziantep bu ortamı değerlendirecek kadro yapısına sahip değildi. Ama maçın bir kritik dakikası vardı; o da golden biraz önce bir ters vuruşta Gaziantep için çok net bir gol şansı ortaya çıktı ama kaleci Ersin pozisyonu çok iyi sezdi ve öne çıkarak tehlikeyi engelledi.