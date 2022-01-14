Temizlik bitti sıra icraatta

Beşiktaş Başkanı Çebi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mayıs ayında yapılacak olan kongrede aday olacağını açıklayan Çebi, "Görevde olduğumuz 2,5 sene boyunca temizlik yaptık. Artık projeleri gerçekleştirme zamanıdır" ifadelerini kullandı. Başlatılan özkaynak projesinden, mayıs ayındaki seçime dek birçok konuya açıklık getiren Çebi, yeniden aday olduğunu ve bu süreçte başka adayların da çıkmasını istediğini ifade etti. Görevde oldukları 2,5 sene boyunca temizlik yaptıklarını söyleyen Çebi, artık projeleri hayata geçirme zamanı olduğunu da sözlerine ekledi.



HOCA İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI

Futbol ekonomisinin şu anda taşınabilecek durumun dışına çıktığını söyleyen Çebi, "Yüksek kurlarla, faizlerle bu işi taşımak imkansız hale gelmiştir. Bunu görüp düğmeye bastık. Geçen 1 senede hocanın istekli kararı, yönetim kurulunun altyapı ağırlık vermesini istemesiyle, teknik direktörümüzün varlığı işimizi kolaylaştırmıştır" dedi. Başkan, adaylara da meydan okudu: 5'i 1 yerde takmış gibi ortak aday çıkmasın, gelip tek tek aday olun, bu durum beni memnun eder.



PAMUKLARA SARSAM YERİ DOLMAZ

Kartal'ın hocası Önder Karaveli ise "Kalbimin sesini dinleyerek yaşarım. Benimkisi Türk futbolu ve Türk gençleri için adanmış bir hayattı. Beni bugünlere getiren, bana futbolcu olma ve sonra da antrenörlüğü tanıma şansı bulmamı sağlayan Beşiktaş'a adanmış bir hayatım var. Beni bu duruma Beşiktaş özkaynak düzeni getirdi. Türk futboluna büyük hizmetler sunmuş bu düzenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu. Karaveli şöyle devam etti: Bana emanet edilen de beni çok zorlayacak bir şeydi. Benim için o kadar kıymetli bir şey ki Beşiktaş, pamuklara sarsam yeri dolmaz. Benim Beşiktaş ile gönül bağım hiç bitmez.



Çebi ile birlikte basın toplantısına katılan ve Sportif Direktörlük görevine getirilen yönetici Ceyhun Kazancı da 22 yıllık kongre üyesi olduğunu ifade ederek, "Tribünlerden gelen biriyim. Futbolda farklı mertebelerde oldum. Menajerlik de bunlardan birisi. Bir kulübün gelir elde ettiği ve giderlerini de teşkil eden birçok konuda yer aldım. Futbol sahasına inmek, taktiğe karışıp yorum yapmak bizim haddimize değil. Önemli olan hocanın, oyuncuların, futbol tarafının olumlu ve sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacak yapıyı oluşturmak. Yetenek kırıntısı olan, ihtimali olan her oyuncuyu doğru zamanda kazandırmak önemli. Transfer politikamızı da bu şekilde yapacağız" dedi.



Gelecek sezonda Şenol Güneş ile anlaşıldığı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Çebi, "Şenol Güneş bizim planlamamız içinde olmamıştır. Kendisi bu kulübe 2 kupa kazandırmış değerli bir hocadır. Ama bugün benim hocam Önder Karaveli. Kendisiyle yola devam ediyoruz ve devam da edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Geçen sene pandemi koşullarında taraftarlarımızdan uzak olmamıza rağmen 1 sezonda kazandığımız 3 kupa var. Tarihimizde bir ilktir bu. Bu nedenle gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Benim için de tarihte bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini belirtmek istiyorum. Bu kesinlikle bir ekip işiydi. Kupaları almayı ekip olarak başardık."



Vida ve Larin hakkındaki soruyu yanıtlayan Çebi, "Sözleşmeleri bittiğinde burada oynamak istiyorlarsa ve verdiğimiz parayı kabul ederlerse kalırlar. Bugünden kimin kalıp, kalmayacağını söyleyemem. Larin çok katkı verdi, Vida abilik yaptı. Alınan para 1 yıllık, aldığımız karşılık 6 ay olmaz. Kimsenin birbirinden fazla bir şey beklemeye hakkı yok" diye konuştu.



Hakemler konusunda işlerin bağırmakla olmayacağını söyleyen başkan, "Bu iş konuşarak, gerekli mercilere giderek yapılır. Masaya yumruk vuracaksanız, bu durum basının önünde olmamalı. Ben gerekeni arka tarafta yapıyorum. Buradan çıkınca TFF ve MHK'ye verilmek üzere Beşiktaş'a verilen zararların dosyasını götüreceğim. Ben gereğini yapıyorum" dedi.



Ceza almak tabii ki başkan olarak hoş bir şey değil ama ceza yöntemiyle susturuluyorsak, başarısız olan ve işini ciddiyetsiz olarak yapan hakemlerin de cezalandırılmasını istiyoruz. Laf olsun diye 1 maç ceza alan hakemi ertesi maçta onore ediyorsanız, bu durum kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey değil. Hakem bir hata yapmışsa, cezası hak ettiği kadar olmalı.



"Çalıştma arkadaşlarımın hep yanında durdum. Buna Sergen hoca da dahil. Asla terk etmedim. Bu arkadaşlarımın son derece başarılı olacağına inanıyorum. Bankalarla yapılan anlaşmalar gereği ekonominin 2023'te zorlaşacağını söylüyorsunuz ama hiçbir zaman benim geldiğim ilk dönem kadar kötü olmayacak. Çok yoruldum ama bundan dolayı onur duyuyorum."



"Kadro Kadro dışı kalanlardan katkı almaya çalıştık ama alamadık. Yüksek parayla adama anormal paralar verilirse gitmezler. Ljajic'i kazanmak için neler yaptık ama olmadı. Atatürk ne güzel söylemiş, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diye. Yöneticiler hata yaptığında birçok şey söyleniyor ama futbolcular yapınca 'Profesyonel' deniyor."



Ceyhun Kazancı: Artık üreten, geliştiren ve yol açan, Avrupa'ya bu oyuncuları pazarlayan, gittikleri anda da en doğru isimlerle yerlerini dolduracak bir sistem geliştirmeliyiz. Beşiktaş'ın sokağa atılacak tek bir kuruşu yok. Denk bütçe doğrultusunda hareket edeceğiz. Hocalar değişse bile bünyesinde kalacak olan bir analiz ekibi olacak.