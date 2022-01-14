Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Önder Karaveli konuştu! "Batshuayi'nin golü..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler;

"Batshuayi'nin golü, tam bir santrfor golüydü. Batshuayi'nin atmasına ve onun golüyle kazanmamıza çok sevindim. İhtiyacı vardı ve takım arkadaşları da çok sevindiler.

Harika bir oyun değildi. Ancak iyi ve kazanmaya yetecek bir oyundu. Tam bir takım galibiyetiydi.

Atiba ve Alex antrenmanlara başladılar. Ancak ikisi de fiziksel olarak tam hazır olmadığı için kadroya almadım. Montero da katılacak. 8 günde 3 maça çıkacağız. Rotasyon şansımız yükseldi. Bu zenginliğe sahip olmak bize güç veriyor

Taraftarın sevgisini kazanmak benim için çok güzel. Çok mutlu ediyor."