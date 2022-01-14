Beşiktaş Gaziantep FK maçı öncesi Önder Karaveli'den Emirhan İlkhan sözleri! "Sahada olmayı hak etti"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.



İşte o sözler;

"Emirhan İlkhan, hem Süper Kupa'da oyuna girdikten sonra yaptıklarıyla hem de Çaykur Rizespor karşısında sergilediği performansla bugün sahada olmayı sonuna kadar hak etti.

Oyunumuzda çok büyük farklılık olmayacak. Kazanan oyunu oynamak istiyoruz. Sadece maçı değil, oyunu da kazanan taraf olmak istiyoruz.

Sahaya çıkaracak bir 11'iniz varsa ve o 11 oyuna hakimse çok büyük farklılıklar olmuyor. Rizespor maçında kendi adımıza iyi bir oyun çıkardık. Aynı şey Gaziantep FK için de geçerli. Onların da sahaya çıkaracak takımları var ve sistemleri belli."