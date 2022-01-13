Haberler Beşiktaş Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

Spor haberi... Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, son şampiyon Beşiktaş topladığı 29 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-Beyazlılar, 12 Ocak itibarıyla başlayan transfer sezonunda yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isterken, birçok transfer iddiası da ortaya atılıyor. Öte yandan kadroda bazı isimler için de ayrılık söylentileri çıkarken İngiliz basınında Teixeira yeniden gündem oldu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 07:36
CEVDET BERKER İŞLEYEN
Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 20 hafta sonunda beklentilerin altında bir performans gösterirken, zirvenin 20 puan gerisinde kaldı.

Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

12 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonunda kadrosuna yapacağı takviyelerle zirveye yaklaşmak isteyen Siyah-Beyazlılar için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira İngiltere de gündem oldu.

Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında kadroya dahil ettiği Brezilyalı futbolcu istenilen performansı bir türlü veremezken İngiliz basınında yeniden gündeme geldi.

Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

6 yıl önce Premier Lig devi Liverpool'un kapısından dönen Sambacı ile ilgili bir haber yayınlandı.

Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

KAPIDAN DÖNDÜ!
Jürgen Klopp'un takımda görmek istediği ismin transferinin gerçekleşmeme nedeni olarak bonservi bedeli gösterdi.

Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

O sezon Shakhtar Donetsk'te 25 maçta 26 gol atan Bezilyalı futbolcu Klopp döneminin en büyük transferi olmaya adaydı.

Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

Alman hocanın hayran olduğu ve uzun süre kadrosunda görmek istediği için ısrarcı olduğu Teixera'nın transferi bir türlü gerçekleşmedi.

Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

Haberde transferin gerçekleşmeme nedeni olarak da Ukrayna kulübünün istediği bonservis bedeli gösterildi.

Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

KLOPP 2016 YILINDA İSE ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
Tecrübeli çalıştırıcı o dönem yaptığı açıklamada "Biz teklifimizi yaptık ve bunun hakkında daha çok konuşmak istemiyorum. Ama gerçekçi davrandık. Bu durumu değiştiremeyiz. Bu bizim paramız olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece sorumlu davranıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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