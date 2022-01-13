Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

Alman hocanın hayran olduğu ve uzun süre kadrosunda görmek istediği için ısrarcı olduğu Teixera'nın transferi bir türlü gerçekleşmedi.

KLOPP 2016 YILINDA İSE ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Tecrübeli çalıştırıcı o dönem yaptığı açıklamada "Biz teklifimizi yaptık ve bunun hakkında daha çok konuşmak istemiyorum. Ama gerçekçi davrandık. Bu durumu değiştiremeyiz. Bu bizim paramız olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece sorumlu davranıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.