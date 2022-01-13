Jürgen Klopp'un gözdesiydi! Beşiktaş'ın yıldızı Alex Teixeira İngiltere'de gündem oldu

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 20 hafta sonunda beklentilerin altında bir performans gösterirken, zirvenin 20 puan gerisinde kaldı.
Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 20 hafta sonunda beklentilerin altında bir performans gösterirken, zirvenin 20 puan gerisinde kaldı.
12 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonunda kadrosuna yapacağı takviyelerle zirveye yaklaşmak isteyen Siyah-Beyazlılar için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira İngiltere de gündem oldu.
Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında kadroya dahil ettiği Brezilyalı futbolcu istenilen performansı bir türlü veremezken İngiliz basınında yeniden gündeme geldi.
6 yıl önce Premier Lig devi Liverpool'un kapısından dönen Sambacı ile ilgili bir haber yayınlandı.
KAPIDAN DÖNDÜ!
Jürgen Klopp'un takımda görmek istediği ismin transferinin gerçekleşmeme nedeni olarak bonservi bedeli gösterdi.
O sezon Shakhtar Donetsk'te 25 maçta 26 gol atan Bezilyalı futbolcu Klopp döneminin en büyük transferi olmaya adaydı.
Alman hocanın hayran olduğu ve uzun süre kadrosunda görmek istediği için ısrarcı olduğu Teixera'nın transferi bir türlü gerçekleşmedi.
Haberde transferin gerçekleşmeme nedeni olarak da Ukrayna kulübünün istediği bonservis bedeli gösterildi.
KLOPP 2016 YILINDA İSE ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
Tecrübeli çalıştırıcı o dönem yaptığı açıklamada "Biz teklifimizi yaptık ve bunun hakkında daha çok konuşmak istemiyorum. Ama gerçekçi davrandık. Bu durumu değiştiremeyiz. Bu bizim paramız olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece sorumlu davranıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.