Fellaini operasyonu

Beşiktaşiçin flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Belçika basını, 34 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fellaini için Beşiktaş'ın devreye girdiğini öne sürdü. Çin Ligi'nde SD Taishan'da oynayan Belçikalı oyuncunun Çin'deki yükselen performansının ardından Avrupa ekiplerinin de Fellaini'yi yeniden Avrupa'ya getirmek istediği aktarıldı. Belçika'daki haberler, Fellaini'nin bu ay Çin'den uzaklaşabileceğini ve Newcastle United da dahil olmak üzere Avrupa'ya dönebileceğini yazdı. Katar ve Dubai'deki kulüplerin yanı sıra Türk devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın da İngiltere'de on yıl boyunca 55 gol atan Belçikalı ile ilgilendikleri bildirildi. Satılmasının ardından birçok önemli ismi transfer etmek için harekete geçen Premier Lig ekibi Newcastle'ın da bu transferi öncelik listesinin üst sıralarına alırken; iki Türk ekibinin de oyuncunun peşinde olduğu ifade edildi.